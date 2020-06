El Kun Agüero llama “hijo de...” a un ex del Sevilla

El delantero del Manchester City no se olvida de Fernando Navarro pese a que éste ya ha colgado las botas. El Kun Agüero ha recordado sus partidos frente al Sevilla cuando era jugador del Atlético de Madrid y, en especial, sus choques con el lateral zurdo, que hoy forma parte de la dirección deportiva del cuadro hispalense.

“Que linda patada esa, esa sí fue linda. Y lo digo y no tengo problemas ¿Sabéis por qué le pego? Porque ya venía de varios partidos con el Sevilla. El ‘botón’, en los córners, el hijo de mil... me pellizcaba, me agarraba pero bien... Y no lloré al árbitro. Entonces dije: 'loco no pellizques más, márcame bien. Pero otro córner y seguía y seguía... Vamos a Sevilla, y lo mismo, me apretaba y me dolía. Y yo, recaliente, dije: ‘le voy a pegar una patada a este... pero bien, que la sienta’. No me pellizques más porque una vez está bien, dos también, pero ya me tomas de pelotudo y si me tomas de pelotudo dos partidos, a la tercera te va a pasar esto ¿Cuál es el problema? Fútbol, amarilla y ya está. Me pellizcó dos partidos y alguna tenía que darle”, ha dicho el Kun Agüero sobre su agresión a Fernando Navarro en un vídeo. Cabe señalar que los choques entre el Atlético de Madrid y el Sevilla se han caracterizado por ser especialmente tensos en los últimos años.