Borja Iglesias contacta con Huego Mallo para regresar al Celta

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, con el objetivo de evitar que su precio siga cayendo y también con el de liberarse de su elevada ficha, el conjunto verdiblanco tiene intención de ceder al delantero de 27 años en el mercado invernal. Consciente de ello, Borja Iglesias ya se ha movido para volver al Celta de Vigo, donde no tuvo la oportunidad de brillar como futbolista.

Ver también La Otra Liga .Quique Setién podría volver a dirigir al Betis

Según la COPE, el atacante ha mantenido conversaciones con Hugo Mallo, capitán del cuadro celeste, para ofrecerse al conjunto gallego. Cabe señalar que el Celta de Vigo busca a un futbolista en su demarcación y que la ficha de Borja Iglesias, aunque elevada, sería más asequible que la de Mario Mandzukic, otra opción que también baraja.

El sueldo de Borja Iglesias, más asequible para el Celta que el de Mandzukic

El atacante de 34 años podría regresar a LaLiga Santander, donde ya jugó en el Atlético de Madrid, de la mano del club vigués. Mario Mandzukic no juega desde que el pasado mes de julio rescindiese su contrato con el Al Duhail y no vería con malos ojos volver probar fortuna en España. El delantero llegó a Catar procedente de la Juventus, equipo por el que fichó procedente del Atlético de Madrid. Anteriormente jugó en el Bayern de Múnich. El principal obstáculo del Celta de Vigo para hacerse con sus servicios está en su elevada ficha, aunque Mario Madzukic podría ver con buenos ojos rebajar sus pretensiones con tal de no estar parado. De momento, según se ha publicado, ofrecería al croata un sueldo de 5 millones de euros al año.