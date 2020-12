La indecente cantidad que Jesé se ha gastado en ropa Dior para su hija recién nacida

La expareja de Jesé Rodríguez, Janira Barm, daba a luz a su cuarto hijo con el futbolista el pasado mes de diciembre. Días más tarde, el canario ha colmado de regalos de la marca Dior a Aylén, algo que su madre ha querido agradecer a través de las redes sociales.

Y es que, días antes, se había llegado a decir que Jesé Rodríguez no sabía el sexo de su quinto hijo. “Cansada ya de que se escriban noticias sin contrastar y gente saliendo en televisión viéndose en la libertad de opinar sobre mi persona y mis hijos. Juzgar vosotros mismos. Cansada de que se digan mentiras y se aprovechen de no poder defenderme por no querer entrar en polémicas que no son mías”, comenzaba diciendo Janira Barm en Instagram. “¿Si no sabía el sexo por qué le compró vestidos en París? ¿Si no se sabe el sexo de un bebé se compran cosas de niña?”, se preguntaba la modelo.

Jesé, criticado por el dinero que se ha gastado

Aún así, el ex futbolista del PSG se ha visto envuelto en una nueva polémica. Y es que Jesé Rodríguez se ha gastado unos 1.500 euros en dos vestido y en dos pares de zapatos de la marca Dior para una recién nacida. No obstante, señalaba recientemente: “Yo con mi dinero puedo hacer lo que me salga de los huevos. Nadie me ha regalado nada. Si mis hijos hoy en día están bien y viven bien es gracias a mí, porque a algunas mujeres no les gusta trabajar y les gusta ganarse bolsos o lujos sentadas o poniendo el culo. Eso sí que es triste. Tiren lo que quieran que yo no tengo miedo, y a las malas menos”. “Gracias a Dios gano dinero durmiendo”, agregaba Jesse Rodríguez en su cuenta de Instagram.