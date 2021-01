Ernesto Valverde rechazó entrenar al Athletic

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, la primera opción que estuvo sobre la mesa cuando el club se planteó relevar a Gaizka Garitano allá por el mes de noviembre fue la de Ernesto Valverde. Sin embargo, ante la negativa del ex del Barcelona a volver a tomar las riendas del Athletic, el conjunto vasco se lanzó a por Marcelino García Toral, que finalmente se ha sentado en su banquillo.

Así lo ha constatado ahora Mundo Deportivo, que señala que Ernesto Valverde sólo aceptaría ahora “una oferta exótica”. Y es que el Txingurri no tiene prisa por regresar a los banquillos. Quiere aprovechar su condición de ex del Barcelona para fichar por un club de primer nivel o bien para llenarse los bolsillos, motivo por el que ha declinado volver al Athletic.

Tras intentarlo con Ernesto Valverde, el Athletic se lanzó a por Marcelino

Al igual que Ernesto Valverde ha rechazado al Athletic, Marcelino García Toral declinó una oferta del Celta de Vigo para estar libre por si se producía un cambio en el banquillo del equipo rojiblanco. Esto sucedió en noviembre y finalmente dicho cambio se ha producido en enero de 2021. Ahora Marcelino García Toral ha firmado por lo que resta de temporada y una más.

Su fichaje no ha estado exento de polémica ya que ha tenido que pedir perdón por unas declaraciones que hizo sobre el conjunto vasco: “Fueron hace muchísimos años. Mi ánimo, y tengo el convencimiento de que en esas declaraciones no falté al respeto al Athletic. Si hay personas que creen que me he equivocado, les pido disculpas”.