Rui Silva jugará en el Betis pese a haber sido tentado por el Oporto

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el guardameta de 26 años disponía hasta el cierre del mercado invernal para romper el acuerdo que días atrás había alcanzado con el conjunto verdiblanco previo pago de una indemnización al equipo andaluz. Esto es algo a lo que ha instado el Oporto a Rui Silva, al que había tentado con un suculento contrato para que regresara a Portugal una vez que finalice su contrato con el Granada. No obstante, el luso se ha mostrado fiel a su compromiso con el Betis.

Rui Silva y los otros fichajes en los que trabaja el Betis

Así pues, Rui Silva será el primer fichaje del club de las Trece Barras de cara al siguiente curso. Ahora el Betis tratará de alcanzar un acuerdo con dos futbolistas del Alavés que también terminan contrato al final del presente curso. Si bien también tendría bastante avanzado el fichaje de Jota Peleteiro, pretende aprovechar que Abdallahi Mahmoud no ha renovado con el equipo albiazul para alcanzar un acuerdo con él para la próxima temporada.

“He estado muy contento en Vitoria desde el principio. El club me ha abierto sus puertas y me ha propuesto continuar aquí, pero a mí me gusta ser siempre claro. Me han llegado propuestas muy interesantes futbolísticamente. Siendo sinceros, es complicado que pueda renovar aquí”, decía Jota Peleteiro.

“La decisión todavía no está tomada, porque la vida cambia, pero sí que está meditada”, agregaba el extremo de 29 años. Preguntado por su futuro, Jota Peleteiro señalaba: “Lo que más me importa es el proyecto, entre las ofertas que hemos tenido está bastante meditado por dónde van a ir los tiros”, añadía.