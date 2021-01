Rui Silva tiene hasta el lunes para romper su precontrato con el Betis y firmar con el Oporto

Pese a que el guardameta de 26 años alcanzó recientemente un acuerdo con el conjunto verdiblanco tal y como contamos en LAOTRALIGA, el futuro de éste sigue estando en el aire una vez que termine su contrato con el Granada a final de temporada. Y es que en las últimas horas ha irrumpido con fuerza en la puja por el portugués el Oporto. Rui Silva, por su parte, puede romper el preacuerdo que tiene con el Betis hasta el próximo 1 de febrero, fecha en la que cierra el mercado invernal.

De hacerlo, según Diario de Sevilla, el portero tendría que indemnizar económicamente al equipo andaluz. No obstante, dicha cantidad correría por parte del Oporto. Además del Oporto, el Everton es otro de los equipos que está tentando a Rui Silva para que rompa su precontrato con el Betis.

Rui Silva y Jota Peleteiro podrían ser los dos primeros fichajes del Betis para la próxima temporada

Tras haber alcanzado un acuerdo con Rui Silva, el conjunto verdiblanco está tratando de hacer lo propio con Jota Peleteiro, que termina contrato al final del presente curso con el Alavés. “He estado muy contento en Vitoria desde el principio. El club me ha abierto sus puertas y me ha propuesto continuar aquí, pero a mí me gusta ser siempre claro. Me han llegado propuestas muy interesantes futbolísticamente. Siendo sinceros, es complicado que pueda renovar aquí”, reconocía éste recientemente.

“La decisión todavía no está tomada, porque la vida cambia, pero sí que está meditada”, agregaba el extremo de 29 años. Preguntado por su futuro, Jota Peleteiro señalaba: “Lo que más me importa es el proyecto, entre las ofertas que hemos tenido está bastante meditado por dónde van a ir los tiros”.