El Borussia Dortmund podría lanzarse a por un jugador del Sevilla si vende a Haaland

Dónde jugará Haaland la próxima temporada es una incógnita, pero parece complicado que éste vaya a seguir en el Borussia Dortmund. Es por ello por lo que el conjunto alemán ya piensa en posibles recambios. Uno de ellos sería Youssef En-Nesyri, del Sevilla.

Pese a que el equipo andaluz tiene previsto renovar al marroquí para elevar sus cláusula de rescisión por encima de los 60 millones de euros, hasta entonces serán varios los equipos que amenacen su continuidad en el club de Nervión. Por ejemplo, el Borussia Dortmund tendrá fácil hacer frente al precio de Youssef En-Nesyri si vende a Haaland por las cifras que se están manejando.

Isak, una alternativa a Youssef En-Nesyri para el Borussia Dortmund

Aunque el delantero de 21 años tiene una cláusula de 70 millones de euros, podrá ser repescado por el conjunto alemán por 30. Esta es una opción que valora seriamente el Borussia Dortmund especialmente si termina vendiendo a Haaland. Cabe señalar que el cuadro bávaro ya tuvo la opción de llevarse a Alexander Isak de la Real Sociedad el pasado verano y que nuevamente, y por última vez, tendrá la opción de repescarle éste. Si duda su fichaje sería bastante más asequible que el de Youssef En-Nesyri, aunque a favor de este último juegan los 17 goles que ha anotado en los 36 partidos que ha disputado esta temporada. Por otro lado, Isak no parece muy por la labor de regresar a su exequipo: “Soy consciente de la opción entre los clubes y solo puedo decir que el Dortmund está en mi pasado y no en mi futuro. Realmente disfruto de estar aquí. Estoy enfocado únicamente en la Real Sociedad y no tengo ninguna intención de volver allí”.