Oyarzabal explica por qué Odegaard no debió salir de la Real Sociedad

Pese al pacto entre el cuadro txuri-urdin y el Real Madrid por el cual el centrocampista iba a continuar una temporada más en Anoeta, Zidane quiso que el noruego regresara antes de lo previsto. Esto, según Mikel Oyarzabal, futbolista de la Real Sociedad, ha sido fatal para Odegaard.

“Conociéndole tiene la capacidad para triunfar en el Real Madrid, pero se tienen que dar muchas cosas. Y la situación de cómo empezó su regreso le trastocó un poco, porque él se sentía cómodo en Donostia y que la gente le quería, y su salida fue un poco rara para él. Quería tener el año que tuvo y seguir con esa sensación con nosotros en la Real, y lo necesitaba. Pero el cambio a última hora y toda la complicación en el Madrid no le ayudó”, ha dicho Mikel Oyarzabal en Movistar.

En la Real Sociedad siguen en contacto con Odegaard

Roberto Olabe reiteraba recientemente que el centrocampista noruego no ha sido una posibilidad para el conjunto donostiarra durante el mercado invernal, donde ha recalado en calidad de cedido en el Arsenal. Sin embargo, admitía que en la Real Sociedad están en contacto con Martin Odegaard, por lo que no puede descartarse su regreso al conjunto donostiarra si vuelve a salir del Real Madrid en verano.

“Tenemos una relación excelente con Martin, y desde el minuto uno no fue una posibilidad. No hay ninguna película. Con Odegaard tenemos una muy buena relación y hablamos con él más allá de momentos puntuales. No fue una opción en ningún momento”, comenzaba diciendo Roberto Olabe.

Insistido por el posible regreso de Odegaard a la Real Sociedad, señalaba: “Son hipótesis. Ahora estamos centrados en lo que somos y en lo que tenemos adelante. Lo que venga después... Martin creció con nosotros, nos ayudó mucho, fue una relación de conveniencia maravillosa porque cada uno se entregó al otro de la mejor manera”.