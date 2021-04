Desvelan el motivo por el que Silva fichó por la Real en lugar de regresar al Valencia

El centrocampista canario tenía claro que al finalizar su contrato con el Manchester City quería volver a España. Si bien su primer opción siempre fue regresar al Valencia, finalmente David Silva terminó firmando con la Real Sociedad, club en el que milita actualmente.

Según el diario AS, esto se debe a que el conjunto che no mostró excesivo interés en su vuelta. Cabe señalar que el Valencia se ha dedicado este verano a vender y a liberar las fichas más elevadas de su plantilla. El club de Mestalla no hizo ni un sólo fichaje y tampoco estaba dispuesto a asumir un elevado sueldo como hubiera sido el de David Silva aunque éste hubiera llegado a coste cero.

La Real Sociedad, por su parte, sí vio como una buena oportunidad de mercado poder reclutar en sus filas a un futbolista de la experiencia de David Silva y alcanzó un acuerdo con el canario.

David Silva y su fichaje por la Real Sociedad

El centrocampista afirmó en una entrevista que recibió “bastantes ofertas” tras anunciar su marcha del Manchester City, pero que se decidió por aceptar la de la Real Sociedad porque “es un club que está haciendo las cosas muy bien”. “Y luego es un estilo que creo que me viene muy bien para mi juego”, abundó.

También aludió al atractivo de San Sebastián, ciudad que ha dicho conocer por la temporada en la que jugó cedido en el Eibar, al inicio de su carrera, y de la que sabe que es “muy bonita y muy tranquila”, algo que ha tenido en cuenta su familia, “que también ha tomado gran parte de la decisión”.