La hermana de Dani Ceballos deja entrever su posible regreso al Betis

El centrocampista de 24 años regresará al Real Madrid en verano tras dos años cedido en el Arsenal. Y es que el cuadro londinense no tiene opción de compra sobre Dani Ceballos. Pese a ello, no se descarta que vuelva a salir a préstamo del conjunto blanco, algo que podría aprovechar el Betis. El equipo andaluz se enfrentará esta jornada al Atlético de Madrid y ha recordado un gol de Dani Ceballos al cuadro colchonero en su cuenta de Twitter. En un enigmático mensaje, el Betis escribió “pronto”, un balón de fútbol y una casa. Tal fue el revuelo que causó este enigma que un usuario ha pedido a Salomé, la hermana de Dani Ceballos que se lo explicara.

Pese a que podría no haber contestado, ha respondido: “No puedo dar ninguna información al respecto”. En dicho tweet también se podía ver un corazón verde y una casa. ¿Volverá Dani Ceballos al Betis en verano?

No puedo dar ninguna información al respecto, 💚🏠 — 𝐒𝐀𝐋𝐎𝐌É 𝐂𝐄𝐁𝐀𝐋𝐋𝐎𝐒 💋 (@salomeceballos_) April 8, 2021

Dani Ceballos quiere volver al Betis

Cuestionado recientemente al respecto en la última entrevista que concedió, el sevillano señaló: “Quiero volver antes de acabar mi carrera y reencontrarme con la afición. No salí de la mejor manera posible y no he tenido esa relación de cariño de un jugador de la cantera. Algún día regresaré a mi Betis y nos devolveremos ese cariño”.

“Soy sevillano, nací en Sevilla, me he criado en el Betis y tengo un cariño especial por el Betis. Es un club diferente a cualquier otro del mundo. Siempre sigo al Betis, a diario, en la televisión y en las redes sociales”, agregaba Dani Ceballos.