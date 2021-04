Andrea Belotti, un delantero de renombre asequible para el Atlético

Parece poco probable que el conjunto rojiblanco ejerza la opción de recompra que tiene sobre Moussa Dembélé, que es de 33 millones de euros. Puestos a desembolsar dicha cantidad, el Atlético de Madrid prefiere hacerlo por otro atacante, motivo por el que ha incluido a Andrea Belotti a su agenda.

El delantero de 27 años, por el que el Torino llegó a pedir 100 millones de euros en su día, termina contrato con el equipo italiano en 2022, por lo que su fichaje será bastante asequible en verano. Esto es algo que estaría dispuesto a aprovechar el Atlético de Madrid según Tuttosport, aunque el Chelsea y el Everton también están tras los pasos de Andrea Belotti.

Otra alternativa que baraja el cuadro colchonero es André Silva. El ex del Sevilla ha marcado 24 goles y repartido 9 asistencias en los 28 partidos que ha disputado con el Eintracht esta temporadas, números que no han pasado desapercibidos para el Atlético de Madrid ni para el Wolverhampton. Su fichaje rondaría los 35 millones de euros.

Andrea Belotti y André Silva, más asequibles para el Atlético de Madrid que Gerard Moreno

Hasta los 100, por su parte, se elevaría el de Gerard Moreno siempre y cuando el Villarreal se niegue a negociar por él. No obstante, si el submarino amarillo se muestra dispuesto a facilitar al delantero que dé un salto en su carrera, el Atlético de Madrid será uno de los equipos que puje por él. Por otro lado, no se descarta que Morata regrese al conjunto rojiblanco si la Juventus no prorroga su cesión un año más.