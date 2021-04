El Sevilla contacta con el agente de Johan Vásquez para cerrar su fichaje

Pese lo que pase con Jules Koundé y con Diego Carlos, a los que no les faltarán pretendientes en verano, el conjunto hispalense quiere atar cuanto antes a un nuevo y prometedor central. Se trata de Johan Vásquez, central de 22 años. El mexicano termina contrato a final de temporada con Pumas y podría recalar a coste cero en el Sevilla.

Según TUDN, el equipo andaluz ha seguido en varios partidos al defensor llegando a contactar con su agente. Por su parte, Johan Vásquez, ha declarado al respecto: “Mi representante ha estado en contacto con varios equipos, pero no hay nada concreto, es cuestión de esperar. Yo no estoy ansioso ni nada”. “No sé qué vaya a pasar al final del torneo, no estoy pensando en eso, sino en los cuatro partidos que restan y que pase lo que tenga que pasar”, añadía el central. ¿Conseguirá el Sevilla imponerse en la puja por Johan Vásquez?

Johan Vásquez y Javi Galán, opciones del Sevilla para apuntalar su zaga

Monchi se ha fotografiado recientemente con Loren del Pino y con Álvaro Torres, agentes de YouFirst Sports y de Javi Galán, entre otros futbolistas. Si bien este último es un gran amigo del director deportivo del Sevilla, los rumores sobre la posible llegada del defensor del Huesca al equipo andaluz se han disparado.

El club de Nervión no ha renovado a Sergio Escudero y todo parece indicar que éste abandonará el equipo al final del presente curso. Es por ello por lo que el Sevilla piensa en Javi Galán como recambio. Fichar al lateral cuesta 8 millones de euros, aunque el conjunto hispalense podría hacerse con sus servicios por una cantidad inferior si el Huesca termina descendiendo.