Los 4 jugadores del Athletic a los que quiso fichar el Barcelona

Barcelona y Athletic medirán sus fuerzas en la final de la Copa del Rey y hasta cuatro futbolistas del conjunto vasco bien podrían haber jugado en el equipo azulgrana. Ése es el caso de Iñigo Martínez y de Ander Capa, opciones que el club culé valoró antes de la llegada de estos a San Mamés. También de Asier Villalibre y de Yuri Berchiche, que fueron tentados por el Barcelona siendo ya jugadores del Athletic.

Noticias relacionadas La Otra Liga .La novia de Denis Suárez presume de trasero en tanga

El Athletic se adelantó al Barcelona en los fichajes de Iñigo Martínez y de Ander Capa

En lo que a Iñigo Martínez se refiere, su presencia en la órbita del Barcelona y del Real Madrid fue recurrente durante los años que jugó en la Real Sociedad. Si bien que éste recalase en el Athletic parecía todavía más complicado, el equipo rojiblanco se adelantó al resto de pretendientes haciéndose con sus servicios en enero de 2018 abonando su cláusula de rescisión de 32 millones de euros. Cabe señalar que un día antes el conjunto vasco había ingresado 65 por la venta de Laporte al Manchester City, movimiento que propició la llegada de Iñigo Martínez a San Mamés.

El Barcelona también quiso hacerse con Ander Capa en 2017 cuando éste militaba en el Eibar. Así lo contaba el propio lateral diestro: “El Barcelona quiso mi cesión cuando se lesionó Aleix Vidal. A mí me lo comunicaron, pero desde el Eibar no me dejaron salir”. Finalmente, Ander Capa terminaría abandonando el cuadro armero en 2018 para recalar en el Athletic a cambio de 3 millones de euros.

El Barcelona ha querido llevarse a Asier Villalibre y a Yuri Berchiche del Athletic

Asier Villalibre, después de anotar 23 goles con el Bilbao Athletic fue una opción para el Barcelona con vistas a reforzar su filial. El delantero veía con buenos ojos este movimiento pero fue el Athletic el que se negó a cederle al conjunto azulgrana y a que el equipo catalán se reservara una opción de compra por él.

Respecto a Yuri Berchiche, tras fichar a Junior Firpo, y después de que éste no haya convencido a ninguno de sus entrenadores, el Barcelona se ha planteado en varias ocasiones su fichaje. Sin embargo, el conjunto vasco siempre se ha negado a negociar por él, remitiéndose a su cláusula de 100 millones de euros.