El Inter de Milán ofrecerá al Atlético la posibilidad de hacer caja por Kondogbia

El centrocampista de 28 años no ha terminado de asentarse en el conjunto rojiblanco y el club no descarta hacer caja por él. El Atlético de Madrid tiene previsto reforzarse en la demarcación de Kondogbia y eso es algo que quiere aprovechar el Inter de Milán para hacerse con el ex del Valencia.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Peter Lim sueña con llevar a Mourinho al Valencia

Cabe señalar que Kondogbia jugó dos temporadas en el Inter de Milán antes de recalar en el conjunto che. La escuadra neroazzurra pagó por él 36 millones de euros al Mónaco en 2015. Ahora, el Atlético de Madrid vería con buenos ojos recuperar parte de los casi 15 millones que ha invertido en Kondogbia.

Fabián Ruiz podría empujar a Kondogbia al Inter de Milán

Con este dinero, el cuadro colchonero se lanzaría a por Fabián Ruiz, que es su gran prioridad de cara al siguiente curso. El internacional español quiere jugar en el Atlético de Madrid y el conjunto rojiblanco espera hacerse con sus servicios por una cantidad cercana a los 50 millones de euros. El Nápoles, por su parte, pide de momento 70. Sin duda, la salida de Kondogbia facilitaría su llegada.

Otro que está llamado a salir del Atlético de Madrid es Héctor Herrera. El mexicano termina contrato en 2022 y el club tendrá este verano la oportunidad de hacer caja por él, una oportunidad que le ofrecería el Oporto, club al que el centrocampista quiere volver. El que saldrá del Atlético de Madrid sí o sí el Lucas Torreira, que deberá regresar al Arsenal cuando termine su cesión.