Sergio Ramos ya sabe lo que debe pasar si quiere volver a dejar embarazada a Pilar Rubio

El central del Real Madrid y de la Selección deberá clonar a su mujer si quiere ser padre por quinta vez. Así lo ha reconocido la propia Pilar Rubio al ser cuestionada sobre si volvería a ser madre junto a Sergio Ramos.

“No va a suceder, creo que no. Tengo cuatro. Primero tendría que clonarme yo, y luego, a lo mejor, tengo más niños. De momento, esta Pilar sólo puede con cuatro”, ha dicho la presentadora en El Hormiguero.

Y es que de momento Pilar Rubio está centrada en la moda. “Tenía unas ganas enormes de volver a diseñar una colección. Me he involucrado en todas las fases del proyecto eligiendo los modelos, los colores, los tejidos. He creado cinco prendas joya con una personalidad e inspiración diferentes que van desde un fondo de armario a algo más chic con esencia sexy y elegante”, ha añadido la mujer de Sergio Ramos.

Wanda Nara y la belleza de Pilar Rubio

La mujer de Mauro Icardi, que es también su agente, siente debilidad por la esposa de Sergio Ramos. Así lo demostraba recientemente en Instagram, donde Wanda Nara dio a ‘Me gusta’ en un selfie de Pilar Rubio en Instagram.

“Este domingo nos ha regalado un maravilloso sol. Creo que la semana que viene no vamos a tener tanta suerte. Aun así, que tengáis una bonita semana”, escribía la mujer de Sergio Ramos junto a la publicación. Wanda Nara, además, hizo llegar el siguiente comentario a Pilar Rubio: “Linda mujer”.