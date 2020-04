Busca en el armario de tu padre (o de tu novio): esta es la camisa con la que conseguirás los mejores looks para estar en casa

Los clásicos chándals, conjuntos deportivos protagonizados por leggings y crop tops, sudaderas, total looks de punto, jerséis de estilo oversize, pantalones joggings... Las opciones de nuestras influencers de referencia para crear looks de estar en casa no han dejado de sorprendernos desde que diera comienzo esta cuarentena. Elecciones muy diversas pero con un elemento en común: todas buscan la mayor comodidad.

La última en deleitarnos con uno de sus estilismos para pasar el aislamiento ha sido Teresa Ándres Gonzalvo. La influencer valenciana ha demostrado que quizás, aunque no lo hubiéramos pensado en un primer momento, el mejor look para pasar estos días en casa no está en nuestro armario sino en el de nuestro padre, o novio. Sí, has oído bien. Y es que Teresa ha conseguido crear un outfit de 10 con una camisa XXL de estilo masculino, en este caso en color azul y estampado de rayas, que nos ha dejado sin palabras.

La largura de este estilo de prendas consigue que no necesitemos otras prendas para combinarla y que bien las podamos llevar como un vestido. En el caso de la it girl ha decidido combinarla con altos calcetines deportivos y sneakers firmadas por Nike. ¿El resultado? ES-PEC-TA-CU-LAR.

Si tú también quieres seguir sus pasos, te dejamos 3 opciones igual de estilosas. ¡Apunta!

Camisa popelín de Zara (19,95 euros)

Camisa fluida oversize de Mango (39,99 euros)

Camisa rayas de Bershka (11,99 euros)