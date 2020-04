QuédateEnCasa: 6 peinados súper fáciles (y sin calor) para estar cómodas y guapas esta cuarentena, palabra de Aretha Fusté

Una de las claves para evitar que esta cuarentena no consiga superarnos psicológicamente, y que los expertos llevan repitiendo desde el comienzo de esta situación, es el “no dejarnos”. Alejarnos del pijama y optar por ropa funcional y cómoda -ahí es donde los conjuntos deportivos o las sudaderas están triunfando-, resulta vital, al igual que peinarnos. Y es que no salir a la calle no significa que dejemos de lado nuestro pelo, es cuestión de dar, como sucede con la ropa, con las opciones más rápidas, funcionales y cómodas, pero sin que el resultado parezca desaliñado.

Hace varios días era Marta Riumbau la que proponía diversos firmas del clásico moño, todos ellas de lo más sencillas, y ahora ha sido el turno de la influencer Aretha Fusté que ha querido deleitarnos con 6 peinados súper fáciles, no necesitaremos más de cinco minutos para recrearlos, y que además no requieren de planchas, secadores u otros gadgets. ¡Nada de calor!

Aretha propone opciones tan sencillas como la coleta al más puro estilo años 90 -a las Spice Girls les gusta esto-, un recogido desenfadado o el siempre acertado pañuelo a modo complemento. Los resultados son realmente atractivos y lo dicho, tan solo te quitarán algunos minutos de tu tiempo.

Son ideales para vernos guapas esta cuarentena y afrontar todo de una forma más positiva. ¡Merece la pena! Y tú, ¿cuál eliges?