Cinco recetas dulces (que no engordan) para picar entre horas

Nueve de cada diez españoles sabe que para estar bien de salud deben comer bien y sin embargo, todo apunta a que cada español puede engordar cuatro kilos durante el confinamiento por el coronavirus. ¿A qué se debe esto? Pues, muy probablemente a que, a pesar de que somos conscientes de que comer bien durante el aislamiento es importante, no somos capaces de refrenar el impulso que nos conduce a la nevera. En este sentido, Kölln, la marca alemana de avena, nos ha sido de gran ayuda. La ansiedad nos empuja a querer tomar alimentos dulces como un “premio” por estar confinados. Por eso es importante que tengamos opciones saludables a mano. Kölln nos ofrece cinco recetas de lo más sencillas para esos días en los que nuestro cuerpo nos pide un poquito de dulce para animarnos y tener más energía. ¿Listos para cocinar?

REMA DE CACAO Y AVELLANAS

INGREDIENTES:

Avellanas tostadas

125 gramos de yogur griego

Siete cucharada de miel

Cuatro cucharadas de cacao en polvo

Una cucharada de copos de avena soluble Kölln

PREPARACIÓN:

En un vaso de batidora, pon las avellanas (sin piel) así como el yogur griego. Tritura hasta obtener una especie de manteca. Añade entonces los copos de avena solubles, el cacao y la miel y vuelve a batir hasta que la masa esté homogénea.

NATILLAS CASERAS

INGREDIENTES:

500 mililitros de leche entera

Tres yemas de huevo

125 gramos de azúcar

Una vaina de vainilla

Una rama de canela

La piel de medio limón

Media cucharada de harina de maíz

Muesli de avena miel y frutos secos Kölln (opcional) al gusto

Almohadillas crujientes Kölln (opcional) al gusto

PREPARACIÓN:

Pon las yemas en un cuenco y bátelas junto con el azúcar hasta que este último se haya disuelto completamente. Reserva. Disuelve la harina de maíz en 50 mililitros de leche fría y reserva también. Por otro lado, pon 450 mililitros de leche en un cazo junto con la esencia del interior de la vaina de vainilla, la canela y la piel de limón. Calienta a fuego medio y sin dejar de remover durante cinco minutos.

Pasado ese tiempo, retira la canela y el limón y añade la leche reservada, así como las yemas de huevo. Éstas hay que añadirlas muy despacio y sin dejar de remover para que no se cuajen de golpe. Remueve unos minutos más para que la crema espese ligeramente y retira del fuego. Pon una cucharadita de muesli en el fondo de varios tarros individuales y sirve encima las natillas. Deja refrigerar durante un mínimo de tres horas y sirve con almohadillas crujientes Kölln por encima.

SMOOTHIE DE PIÑA Y COCO

INGREDIENTES (PARA UN SMOOTHIE):

150 gramos de piña congelada

175 mililitros de bebida de coco

Una cucharada de copos de avena solubles Kölln

Una cucharada de coco laminado

Una cucharada de Crujientes de avena Kölln

Una cucharada de Crujientes de avena chocolate Kölln

PREPARACIÓN:

Pon la leche junto con la piña troceada y los copos de avena solubles Kölln en un vaso de batidora. Bate todo muy bien hasta que no queden trozos. Sirve en un bol y añade coco laminado, crujientes de avena Kölln y crujientes de avena chocolate Kölln. Sirve inmediatamente.

YOGUR CASERO DE COCO CON MUESLI

INGREDIENTES (para cuatro yogures):

Una lata de leche de coco (400 ml)

Dos cucharadas de yogur de soja natural

Dos gramos de agar-agar

Un chorrito de miel

Muesli de arándanos Kölln

PREPARACIÓN:

Antes de abrir la lata de coco, agítala para que se mezcle bien el contenido. Después, viértelo en un cazo y añade el agar-agar. Deja que se caliente hasta alcanzar los 80 grados. Si no tienes un termómetro, puedes parar el fuego justo antes de que rompa a hervir. Retira del fuego y deja que la temperatura baje a 40 grados (o hasta que no queme, si no tienes termómetro). Añade las dos cucharadas de yogur y bátelo con una batidora para que se integre por completo. Reparte la mezcla entre cuatro vasitos de cristal y mételos en una yogurtera durante 10 horas.

Si no tienes yogurtera, precalienta el horno a mínima temperatura, apágalo y deja que se enfríe durante 10 minutos. Después meta los yogures dentro durante 12 horas sin moverlos ni abrir el horno. Una vez pasado ese tiempo, refrigera durante al menos tres horas antes de consumir.

MOUSSE DE CHOCOLATE Y AGUACATE

INGREDIENTES

100 gramos de chocolate negro

Dos aguacates maduros

Dos cucharadas de cacao en polvo

60 mililitros de leche vegetal

Una cucharadita de vainilla

Dos cucharadas de sirope de dátiles

Crujientes de avena Kölln

Crujientes de avena chocolate Kölln

Almohadillas crujientes de avena Kölln

PREPARACIÓN:

En un cazo, pon la leche junto con el chocolate cortado en trozos y la vainilla. Calienta sin dejar de remover hasta que el chocolate se derrita por completo. Pela y deshuesa los aguacates y ponlos en un vaso de batidora.Añade el cacao en polvo, el sirope de dátiles y el chocolate que has derretido anteriormente. Tritura todo muy bien con una batidora hasta tener un mousse sin grumos. Sirve el mousse en recipientes individuales y deja enfriar en la nevera durante al menos dos horas. Sirve fresquito con crujientes de avena, crujientes de avena chocolate y almohadilla crujientes de avena Kölln.