El reto viral de esta Semana Santa se llama #ReTorrija

Torrijas clásicas de vino, torrijas de miel, de calabaza, de berenjena, de boniato o las elaboradas con croissants, ensaimadas o bizcochos de varios días atrás. Las opciones son muchas y en el #ReTorrija todo vale, ¡menos desaprovechar! Los españoles tiran a la basura más de 70 millones de kilos de pan al año, según datos del MAPAMA. De acuerdo con los cálculos realizados por Too Good To Go, la app que lucha contra el desperdicio de alimentos, esto equivaldría a tirar unas 4.000 barras de pan a la semana. Y ahora que estamos en Semana Santa, cuando se recupera la receta tradicional de aprovechamiento por excelencia: las torrijas, no podemos sino preguntarnos ¿cuántas torrijas se podrían hacer con todo ese pan? Pues, teniendo en cuenta que cada torrija un grosor de dos dedos aproximadamente para que no se rompan (este truco te lo tienes que saber ya), se calcula que que se podrían hacer hasta un total de ¡32.000 torrijas! ¿No es una barbaridad?

Por este motivo, Too Good To Go ha puesto en marcha la iniciativa #ReTorrija. Con el lema “Reinventa, reaprovecha, #Retorrija” quiere hacernos más amena esta Semana Santa en casa y nos propone reinventar la torrija y concienciar sobre el desperdicio alimentario. Con esta iniciativa Too Good To Go pretende rescatar esa esencia de aprovechamiento que originalmente tenía este postre tradicional y comprobar cómo de creativos son los españoles en la cocina para encontrar así las mejores recetas de torrijas anti-desperdicio.

“Solo tirar una barra de pan equivale a emitir el mismo CO2 que un coche tras recorrer un kilómetro. Con el #ReTorrija queremos inspirar y despertar conciencia de una forma divertida sobre el desperdicio de alimentos y sus consecuencias, porque combatirlo en casa es sencillo y con ello estaríamos ayudando a conservar la buena salud del planeta”, añaden desde la compañía.

Too Good to Go ha lanzado el reto a través de sus redes sociales invitando a las personas a compartir sus recetas e ideas de torrija con el hashtag #ReTorrija. De esta manera se recopilarán todas las propuestas recibidas que la compañía irá compartiendo en sus diferentes canales. Así que reinventa tu torrija y participa.