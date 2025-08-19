Violeta Mangriñán se adelanta al otoño con el vestido marrón que estiliza como pocos y lleva sello español

El final del verano siempre nos deja esos looks que parecen abrir la puerta a la nueva temporada. Y si hay alguien capaz de adelantarse a las tendencias y hacerlo con naturalidad, esa es Violeta Mangriñán. La influencer ha visitado el Museo del Prado en Madrid con un vestido marrón que ya apunta a ser uno de los más favorecedores del otoño.

Se trata de un diseño 'made in Spain' que combina un cuerpo entallado de tirantes con una falda de rayas en caída fluida, logrando ese efecto visual que estiliza la figura de forma instantánea. Una fórmula sencilla, elegante y atemporal que confirma por qué este tipo de vestidos se convierten en fondo de armario de las expertas en moda. Y es que la influencer valenciana sabe que no hace falta recurrir a grandes artificios para conseguir un look impecable: basta con apostar por prendas con un patrón bien estudiado y acabados que realzan la silueta de manera natural.

El vestido marrón, la apuesta más estilizada del otoño

El secreto de este vestido está en el contraste entre el cuerpo ajustado y la falda plisada de rayas verticales, que alargan ópticamente la silueta y aportan dinamismo al look. El corte en pico que une ambas piezas potencia la cintura y crea una figura más definida, logrando un 'efecto tipazo' sin necesidad de recurrir a artificios.

Vestido María combinado marrón, de Sophie and Lucie (195 euros)

Vestido Maria combinado marrón. Sophie and Lucie

Además, como lleva pasando durante todo el 2025 el marrón (o 'mocha mousse') va a seguir en la cima como uno de los colores estrella de la temporada: sofisticado, versátil y perfecto para combinar con complementos neutros o en contraste. Violeta lo lleva con bailarinas trenzadas y gafas oscuras, demostrando que la comodidad no está reñida con el estilo cuando se trata de recorrer las (vacías) calles de Madrid en agosto. Este tipo de vestidos, de estética fluida y corte midi, se han convertido en una de las grandes apuestas del diseño español porque responden a la perfección a lo que todas buscamos hoy: piezas prácticas, favorecedoras y con ese punto de atemporalidad que nos permite llevarlas tanto a finales de verano como en los meses más fríos con una blazer o una chaqueta ligera.

Con este look, Violeta Mangriñán vuelve a confirmar su radar de tendencias y su habilidad para adelantarse a lo que viene. Un vestido marrón con sello español, de esos que favorecen a todas y que ya se perfila como uno de los comodines de estilo más buscados de la temporada. Una elección que nos recuerda que, cuando el diseño es inteligente, no hacen falta artificios para brillar.