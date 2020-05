Desescalada: Bershka normaliza (y conciencia) del uso de las mascarillas y se las pone a sus modelos en la nueva campaña

Poco conocemos de la bautizada como “nueva normalidad”, todo dependerá de la evolución de la pandemia en nuestro país las próximas semanas tanto en los territorios de fase 0 y en los de fase 1 desescalada, pero lo que parece claro es que la mascarilla estará presente en ella. Por ahora su uso es únicamente obligatorio en el transporte público pero altamente recomendado para el resto de ámbitos, desde salir a pasear a ir al supermercado o en el propio coche, lo que confirma que este accesorio ha llegado para quedarse. Un hecho que ha provocado, como era de esperar, que multitud de firmas de moda pongan sus ojos en él para convertir el que hasta ahora era un objeto de protección en uno totalmente glamuroso. Son muchas las marcas de moda españolas que se han puesto a diseñar mascarillas no sanitarias con tejidos bonitos y a la moda, y aunque el gigante español Inditex aún no lo ha hecho, si que se ha unido a concienciar a la población y ha puesto mascarillas a sus modelos en la nueva campaña de Bershka.

Inditex no ha dudado en completar los estilismos con las prendas de la nueva colección de Bershka con una mascarilla negra que se convierte en un complemento más del look. Unas imágenes que al principio chocan puesto que se trata de la primera campaña de la empresa gallega con modelos con mascarillas, pero que no deja de ser un paso más hacia la nueva normalidad a la que tendrá que hacer frente la sociedad. ¿Se apuntará también a diseñar mascarillas no sanitarias para la venta al público?