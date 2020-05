Bodas afectadas por el Covid-19: ¿cómo transformar el vestido de novia para tu nueva fecha?

La crisis provocada por el coronavirus ha obligado a multitud de parejas a posponer el que iba a ser el día más importante de su vida. Y es que la incertidumbre sobre qué pasará los próximos meses con relación a esta pandemia ha sido tan alta que muchos de ellos, simplemente por precaución, han querido adelantarse y elegir una fecha “segura” en la que poder disfrutar con sus invitados de un día tan especial.

Un cambio -de meses o incluso de año-, que supone grandes modificaciones en los planes ya establecidos por los protagonistas como pueden ser las invitaciones, la organización de proveedores o el problema principal para múltiples novias: el vestido. ¿Qué hago ahora con él? “Es más conflictivo mover la boda de verano a invierno que de invierno a verano en cuanto a diseño de vestido y look se refiere. Es importante tener en cuenta que todos estos puntos dependen también de dónde te cases. Por ejemplo, no es lo mismo casarse en Canarias que en Madrid. Las islas cuentan con un clima mucho más suave que la capital, es decir, no hay un cambio tan brusco de temperatura entre estaciones”, explica la modista Laura Escribano, de Laura Escribano Atelier.

Por fortuna, la modista nupcial nos han dejado algunos tips y recomendaciones para que eso no sea un problema. Hay solución, es cuestión de paciencia y positividad. ¡Futuras novias, tomad nota!

Te casabas en primavera-verano 2020 y ahora...

- En otoño 2020: El vestido no se modificaría mucho ya que hablamos de diseños de entretiempo, lo que más afecta es cambiar una fecha de verano a una de invierno.

- En primavera 2021: De primavera a primavera no hay ningún problema.

- En verano 2021: De primavera a verano, quitaríamos alguna capa. Los vestidos pensados para primavera no tienen gran conflicto de adaptación a otras estaciones.

- En otoño 2021: De verano a otoño, en este caso sí que tendríamos que buscar algún soporte, por ejemplo unas mangas, y revisar un poco los tejidos.

- En invierno 2021: En este caso, si cambia de primavera-verano a invierno 2021 tendríamos que añadir algún tipo de prenda más o modificar algunos tejidos del vestido original.

Problema: ¿Cómo transformo el vestido de novia?

El dónde y el cuándo

En primer lugar, hay que saber y estudiar dónde y cuándo se va a celebrar la boda. En caso de que afecte al dónde y al cuándo, a partir de aquí se realiza un análisis del vestido de novia y se ofrece una propuesta personalizada a cada clienta.

El tejido

Se cambia, se añade o se quita. Se cambia un tejido más liviano o más grueso dependiendo del cambio de fecha y lugar, se quita tejido en caso de trasladar la boda de invierno a verano y se añade en caso de pasar de verano a invierno.

Los componentes del vestido

Hablamos de las mangas, los puños o los escotes. Es muy importante saber hacia dónde se va a trasladar la boda, dependiendo de este factor, se deberían modificar estas tres partes del vestido.

Complementos

Fundamentales: boleros, capas, abrigos o chaquetas. Es decir, se pueden agregar prendas extra si la boda se traslada de primavera-verano a invierno, o viceversa.