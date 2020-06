Nuria Roca vuelve a triunfar en ‘El Hormiguero’ con un look repleto de color

Nuria Roca no tiene miedo a arriesgar, y sus estilismos en El Hormiguero son el mejor ejemplo. Lentejuelas, estampados, tonos flúor, metalizados... la colaboradora no duda en enfundarse piezas de todo tipo con las que demuestra que salir de los clásicos, sobre todo en la época de sol, es sinónimo de triunfo. Ayer mismo, en su visita semanal al programa de Pablo Motos, Nuria volvió a deleitarnos con un look de ensueño que logró transportarnos al verano más caluroso. ¡Pura fantasía!

La colaboradora decidió adentrarse en la estación que está a la vuelta de la esquina y combinar piezas repletas de color: pantalón ancho en tono celeste de una de sus firmas de cabecera, Essentiel Antwerp, al que ha añadido un llamativo cinturón en amarillo flúor, y camisa con mangas de muerciélago estampada en delicado tono salmón de Smile, una de las marcas con sello español que triunfa entre las celebrities. Para completa el outfit, y elevarlo todavía más, Nuria eligió zapatos de tacón de Martinelli. Una opción más que acertada.

Por fortuna, tanto la llamativa camisa (49,90 euros) como el pantalón (225 euros) siguen disponibles en sus respectivas webs. Hacerte con ellos y seguir los pasos de un referente de estilo como Nuria Roca no será difícil.