Violeta Mangriñán tiene la falda de lunares más española de Zara de ‘efecto tipazo’ (y va a ser tu mejor compra en rebajas)

¿Ya tienes preparada tu cesta de rebajas? Pues esta falda de lunares de Zara no puede faltar. Es el ‘must have’ de la temporada, y la marca de Inditex la ha vuelto a reponer tras agotarse varias veces, no hay influencer que no la tenga en tu armario y tu también la vas a necesitar. Si hace unas semanas era Rocío Osorno la que la lucía con todo su arte sevillano, hoy es Violeta Mangriñán que agota toda prenda de Zara que luce. Y es que esta mini falda lo tiene todo. Bonita y llamativa, con el clásico y español estampado de lunares en blanco y negro, decorada con volantes y espera, ¡y además hace tipazo!

Es una mini falda de tiro alto confeccionada en un tejido ligero, con un estampado de lunares negros sobre un fondo blanco, repleta de frunces en la zona de las caderas, rematada con dos pequeños volantes y el bajo asimétrico. ¿Por qué hace tipazo? Su tiro alto estiliza y además los frunces que presenta en las caderas hacen perder una talla.

¿Su precio? 39,95€ y la acaban de reponer en todas las tallas. ¡Tu compra perfecta para las rebajas que empiezan esta noche, a las 21h, en la app de Zara!