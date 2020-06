Violeta Mangriñán y la blusa de Zara más romántica que se va a convertir en tu fichaje de rebajas

¿Pensando en las rebajas? No hay verano sin una blusa de lo más romántica en tu armario y si es con encaje y con el color de la temporada mucho mejor. Y Violeta Mangriñán como buena amante de la moda y de las tendencias lo sabe. Y es que la joven televisiva que revoluciona Instagram con cada uno de sus looks, ha vuelto a elegir una prenda de Zara para enamorar a sus seguidores y cómo no, resalta bronceado. Y es que si el otro día agotó la falda de Zara de estampado animal al mejor precio, hoy Violeta ha encontrado la blusa de encaje más bonita de Zara, que va a ser tu mejor compra de rebajas. ¡Ya la puedes añadir a la cesta de la compra antes de que se agote!

Se trata de este cuerpo cropped de encaje en el color de la temporada, el lila. Un diseño de escote pico y manga corta con detalle de encaje combinado a tono y cierre frontal con botones. ¿El precio? 29,95€ y de momento está disponible en todas las tallas.

Es perfecto para llevarlo con unos vaqueros, una falta tejana con botas cowboy o incluso con una falda lencera o unos pantalones blancos de vestir.