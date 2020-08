Dinos cuánto tiempo has dejado de hacer ejercicio y te diremos en qué punto se encuentra tu cuerpo

Aunque a consecuencia de la expansión de la pandemia del coronavirus el de 2020 haya sido un verano algo anómalo, en una medida u otra todos hemos hecho lo posible por disfrutarlo. Con o sin vacaciones, nos hemos preocupado de relajarnos, de descansar, reunirnos con esas personas a las que no pudimos ver durante meses y saborear el sol y el calor desde la responsabilidad de la crítica situación en la que nos encontramos. Hemos aparcado en cierta manera nuestras responsabilidades y nos hemos tomado algunas libertades. De hecho, es posible que hayas dejado de entrenar. Pero ¿cuánto tiempo has dejado de hacer ejercicio? ¿Sabes lo que supone esto para tu cuerpo? Sigue leyendo porque al indagar en este asunto se descubren cosas muy interesantes.

Parón de unos días

No notarás grandes cambios en la musculatura en términos de tonificación. No es algo grave descansar unos días e, incluso, puede ser beneficioso para el organismo. Durante los días de descanso tendrás un buen momento para buscar de nuevo la motivación y recuperar la rutina. Es recomendable también en este periodo evitar una alimentación poco saludable para no alterar el metabolismo para la vuelta a la práctica de ejercicio.

Parón de un par de semanas

La capacidad aeróbica disminuye y la capacidad cardíaca es lo primero que se resiente. Es normal que algunas actividades cotidianas supongan un esfuerzo extra como subir unas escaleras, ya que la frecuencia cardiaca en reposo suele aumentar de 4 a 15 latidos aproximadamente. Además el cuerpo comienza a retener líquidos extra.

Parón de unos meses

Lo que más se resiente es la capacidad cardiaca y la flexibilidad, y el cuerpo suele experimentar un aumento de grasa muscular. La pérdida de proteína muscular es algo de lo más frecuente en los descansos de más de 30 días. El metabolismo está en un estado más perezoso y más lento, por lo que la quema de calorías también se reduce de forma notable.

Parón de un año

Cuando se cumple este periodo de inactividad puede afirmarse que una persona se ha convertido en sedentaria. Durante este tiempo se experimenta un aumento del porcentaje de grasa corporal, una pérdida de masa muscular y un metabolismo lento y, además, se aumenta el riesgo de padecer enfermedades como depresión, insomnio, colesterol alto, diabetes tipo 2 o desencadenar una presión sanguínea elevada.

¿Cómo retomo el ejercicio?

Después de cualquier parón será importante llevar a cabo un aumento gradual de la actividad física para acostumbrar al organismo. La clave es empezar despacio y con calma. Por ejemplo, si una persona aficionada al running quiere volver a su rutina pre-parón, deberá hacerlo con una actividad de bajo impacto como caminar o correr a ritmo muy suave. Otro ejemplo podría ser la vuelta al gimnasio de una persona que acostumbraba a entrenar 5 días por semana. En este caso, se debe empezar una rutina de gimnasio de dos o tres días a la semana, reduciendo a la mitad los pesos que solía levantar durante su entrenamiento habitual pre-parón. La paciencia es otra de las claves de la vuelta a la rutina, ya que para volver al estadio anterior será necesario invertir un tiempo extra, y se debe evitar caer en la tentación de poner al límite al cuerpo, así como saber interpretar las señales de cansancio y sobreesfuerzo que nos envía.

Para volver a la rutina también es importante disfrutar del proceso. A medida que pasen los días, el cuerpo y la mente perciben que el organismo está más en forma, y que el nivel físico se va recuperando de forma progresiva. Es probable que en cuestión de unas seis semanas puedas volver a entrenar igual que antes. Por último, aunque parezca muy básico, será importante prestar mucha atención al calentamiento deportivo y vuelta a la calma para proteger los músculos de una posible lesión. Es de lo más normal que en este periodo el cuerpo sufra algún tipo de micro-rotura a nivel muscular, así como alguna muestra de fatiga superior a lo habitual.

¿Qué hago para no lesionarme?

Como nadie está exento de sufrir algún tipo de lesión en la vuelta a la rutina, es importante conocer las opciones que ofrece el mercado en materia de calentamiento deportivo y recuperación muscular. Encontramos una gran variedad de cremas y geles de masaje deportivo para aplicar antes y después de la práctica deportiva, pero si quieres disfrutar del cuidado muscular más innovador, entonces aplícate Kyrocream Sport Hot antes de tu práctica deportiva. Elaborada con principios activos naturales como el árnica, el hipérico y la caléndula, incorpora extracto natural de vainilla en su formulación, responsable de un efecto calor único e incomparable. Sin quemaduras ni irritaciones cutáneas.

Otra de las cremas que queremos recomendarte es Cannabix. Se trata de una crema con Cannabidiol, Árnica y Hypericum empleada por muchos deportistas. Es un innovador producto desarrollado a través de un exhaustivo proceso científico para proporcionate alivio y bienestar gracias a su efecto reconfortante. El Cannabidiol es un fitocannabinoide extraído del aceite de cáñamo, sin efecto psicoactivo o narcótico, que actúa sobre el sistema endoccanabinoide de nuestro organismo, formado por neurotransmisores y receptores que regulan procesos como la transmisión de señales nerviosas asociadas al malestar muscular. Esta crema está disponible en la farmacia online Outback y tiene un precio de 17 euros.

Además también contiene Árnica e hipericum, que son activos vegetales que en sinergia con el Cannabidiol proporcionan un mayor alivio. Además Cannabix CBD contiene extracto de vainilla que activa la micro-circulación cutánea potenciando el efecto de los activos a la vez que proporciona un reconfortante efecto calor. Esta crema está de venta en farmacias y parafarmacias como Farmacia Vazquez (que tiene tienda online) y cuesta 11,20 euros.

Si el dolor muscular que tienes es más intenso, también te recomendamos los parches de calor de Voltatermic, que están diseñados para el alivio del dolor muscular y de la espalda. Proporcionan hasta ocho horas de calor para un alivio eficaz del dolor durante todo el día. Estos parches, que se venden en envases de cuatro unidades, tienen un precio de 14,75 euros y los puedes encontrar en farmacias y parafarmacias. También en algunos supermercados de productos naturales como Naturitas (que, por cierto, tiene tienda online). En mifarma.es el pack de cuatro tiene un precio de 13,04 euros. Tienes que probarlos.