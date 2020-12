Un buen regalo de Navidad para tu chico (by Amelia Bono)

Amelia Bono, que acostumbra a compartir sus looks en las redes sociales y se ha convertido ya en uno de los iconos de estilo del momento, ha subido este fin de semana un outfit no suyo, sino de su marido. Con esto nos ha desvelado cuál puede ser un buen regalo de Navidad para nuestra pareja. También para un hermano, un padre o un primo. Hablamos de un abrigo. Es tan cómodo y calentito como versátil y atemporal. Está de moda este año y lo seguirá estando por muchos años más. Es perfecto para lucir como parte de un look casual tenga el obsequiado la edad que tenga y por eso, sin más dilación, te lo mostramos para que puedas decidir si te compensa.

En la imagen, el marido de Amelia Bono.

El abrigo de corte recto negro con capucha ajustable y no desmontable con el que Amelia Bono ha fotografiado a su marido, Manuel Martos, músico, responsable de A&R, director artístico y productor ejecutivo de Universal Music Spain, es perfecto para regalar en Navidad. Quizá conozcas a Martos por ser parte del jurado de Operación Triunfo en las ediciones de 2017 y 2018. Amelia Bono lleva casada con él desde 2008 y viven con sus cuatro hijos a las afueras de Madrid. Una zona en la que, por cierto, hace un frío que prácticamente te impide salir de casa a no ser que uno vaya bien abrigado. Por eso esta prenda con cierre mediante cremallera central oculta por la tapeta es un regalo estupendo.

El abrigo que Amelia Bono le ha regalado a su marido.

El abrigo cuenta con escudo bordado de goma en la manga derecha. Lleva también cuatro bolsillos en la parte de abajo y un bolsillo con cremallera en el pecho derecho y forro interior. Es una prenda de abrigo inspirada en los grandes ciudades y diseñada para los más urbanitas. Tenía un precio de 159,90 euros y ahora cuesta 111,93 euros en la web de Valecuatro porque se encuentra al 30% de descuento. Está disponible en todas las tallas de la S a la XXXL. También lo puedes encontrar en color caqui.