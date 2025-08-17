Rocío Osorno se apunta a la tendencia del pañuelo a la cadera que arrasa este agosto

Rocío Osorno, una de las influencers españolas con más estilo y seguimiento en redes sociales, vuelve a marcar tendencia con un look que ya se ha convertido en viral. La diseñadora y creadora de moda ha compartido un estilismo en el que incorpora el nuevo gesto de estilo del verano: llevar un pañuelo anudado a la cadera. Una forma original y sofisticada de transformar un outfit sencillo en una propuesta cargada de personalidad.

Si quieres recrear el look de Rocío Osorno, basta con elegir un pañuelo llamativo y anudarlo en la cadera sobre unos shorts o unos jeans. Para la noche, puedes apostar por uno de seda en tonos oscuros y combinarlo con un vestido lencero. Y si prefieres un look más relajado, los pañuelos estampados en colores vibrantes quedan perfectos con un bikini o un conjunto de playa.

El look de Rocío Osorno

En sus últimas publicaciones, Rocío luce un conjunto ideal para los días de calor: shorts blancos de tiro alto y un top satinado marrón con escote drapeado, una combinación fresca y elegante que se eleva gracias a un detalle inesperado. La influencer completa el look con un pañuelo de estampado animal print de Zara, anudado estratégicamente a la cadera, que aporta movimiento, originalidad y ese toque “fashion” que conquista a sus seguidores.

Además, Rocío apuesta por accesorios que refuerzan el aire sofisticado del look: gafas de sol oscuras de estética minimalista, sandalias de tacón y un bolso de mano marrón que encaja perfectamente en la paleta de colores del conjunto. El resultado es un outfit equilibrado, cómodo, pero con un giro de tendencia que lo hace destacar frente a cualquier propuesta más clásica.

La tendencia del pañuelo en la cintura

El pañuelo ha pasado de ser un accesorio para el cuello o el pelo a convertirse en la estrella de los looks de verano. Este año, la moda dicta que se lleve anudado a la cintura o a la cadera, ya sea sobre pantalones, shorts o faldas, aportando un aire desenfadado y muy favorecedor.

Marcas como Zara, Mango y firmas internacionales han incluido esta idea en sus campañas estivales, y muchas influencers ya han mostrado cómo este gesto puede transformar un look sencillo en uno mucho más especial. Rocío Osorno, siempre atenta a las microtendencias, se suma así a un movimiento que promete ser una de las claves de estilo del verano 2025.

Un gesto que recuerda a los 2000

El uso del pañuelo en la cadera recuerda a la moda de los años 2000, cuando se llevaba sobre minifaldas o pantalones de tiro bajo como un complemento con aire rebelde. En 2025 regresa, pero reinterpretado de manera más sofisticada: tejidos satinados, estampados elegantes y estilismos más pulidos. Rocío lo combina de forma que mantiene la esencia juvenil, pero con un acabado chic y acorde a las tendencias actuales.