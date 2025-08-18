Más allá de las cremas: los 3 tratamientos más eficaces contra la celulitis

La celulitis, un trastorno que afecta a una gran parte de la población femenina, ha sido un desafío estético de difícil mejora. Pese a su amplia prevalencia y su origen multifactorial, que abarca desde la genética hasta las alteraciones hormonales, los mitos sobre su tratamiento han generado confusión.

En España, la prevalencia de esta condición afecta entre el ochenta y cinco y el noventa y ocho por ciento de las mujeres, según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Esta realidad impulsa la continua búsqueda de soluciones que superen las creencias populares y ofrezcan resultados tangibles.

Ante este panorama, el sector de la medicina estética no cesa en su investigación para desarrollar métodos que aborden la "piel de naranja" de manera efectiva. Han emergido diversas técnicas que combinan tecnología avanzada y procedimientos especializados, prometiendo una mejora en el aspecto de la piel afectada.

Nuevas tecnologías contra la celulitis

Entre las opciones innovadoras, el Tratamiento Anticelulítico Alisante Signature de LPG destaca por su combinación de estimulación celular mecánica y masaje. Emplea un nuevo cabezal, el CELLU M6 INFINITY, desarrollado con varias patentes. Durante sesiones de cuarenta minutos, sobre una malla específica, una terapeuta aplica este cabezal con cinco modos de "agarre" para alisar la "piel de naranja" y movilizar la grasa de forma eficaz.

Posteriormente a la aplicación tecnológica, el protocolo de LPG incluye un masaje manual con productos específicos de la marca. Esta fase complementaria optimiza los efectos del tratamiento, contribuyendo a la liberación de grasa de los adipocitos, previniendo su acumulación y mejorando la elasticidad y el drenaje cutáneo. Los centros LPG ofrecen este enfoque, eficaz contra la celulitis adiposa y la fibrosa.

Otra propuesta es Alma PrimeX, que aúna radiofrecuencia y ultrasonidos. Con sesiones de veinte minutos, esta tecnología se enfoca en celulitis, flacidez y grasa localizada, aplicable en abdomen, cintura o glúteos. Tras un aceite específico, dos cabezales generan un calor intenso pero tolerable. Los resultados son perceptibles desde la primera sesión, con tensión cutánea y reducción del diámetro. Disponible en centros como Harmos.

Finalmente, Evolution de Endospheres es otro tratamiento de referencia contra la celulitis. Este protocolo emplea un cabezal que se desplaza ascendentemente para drenar y moldear las zonas problemáticas. Entre sus beneficios, se observa una mejora en el contorno de las piernas, un efecto de levantamiento y definición en los glúteos. Además, contribuye a una piel más suave y tersa, atenuando la celulitis. Se recomienda un ciclo de doce sesiones para resultados completos, aunque un "efecto flash" es visible desde la primera aplicación. Se ofrece en centros como WOmum.