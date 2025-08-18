El look de Nuria Roca para un día de playa en Cádiz con Juan del Val: tank top, maxipareo y capazo mini

Las vacaciones familiares de Nuria Roca y Juan del Val siguen conquistando Andalucía y pasando unos días por la costa gaditana uno de los destinos preferidos de las celebrities españolas para pasar los días de agosto: Cádiz. No nos extraña que este haya sido otro de los destinos elegidos por la presentadora para pasar unos días con sus seres queridos, Cádiz además de contar con una gastronomía para chuparse los dedos literalmente tiene unas playas de postal desde las que ver el atardecer se convierte en una auténtica escena de película.

Este verano estamos viendo muchas maneras de ir a la playa estilísticamente hablando, desde vestidos de escote halter como el que llevó Amelia Bono en Marbella este fin de semana, pasando por los diseños más sofisticados de una Tamara Falcó en Maldivas, pero si hay algo que se está repitiendo sin cesar en los looks de las famosas estos meses y básicamente en todas las playas de la geografía española es el uso del pareo como accesorio estrella.

Un look tan sencillo como estiloso, palabra de Nuria Roca

La presentadora ha dejado claro con su última escapada familiar que se le da igual de bien crear looks de invitada perfecta como para ir al trabajo o para poner los pies en la arena. Enfundada en un camiseta estilo tank top de color blanco, uno de los básicos de armario que no faltan en los armarios de las que más saben de moda y el accesorio estrella del verano, un pareo, en su caso, de estilo maxi en color coral que le cubre desde la cintura a los tobillos con una ligera abertura frontal. Y las típicas chanclas de dedo en color verde, que quién sabe igual también se las veremos en un look de calle como las están las 'insiders' este verano.

Mención especial merecen los accesorios de mimbre que elevan un simple look de playa a uno que quieras copiar si estás de vacaciones estas últimas semanas de agosto. El mini capazo es el bolso más deseado de la temporada estival y con razón, te lo puedes llevar de la playa al chiringuito o ponértelo para una noche con amigas bajo las estrellas. En clave playa este de Nuria tiene el tamaño ideal para llevar solo los esenciales, neceser con crema de factor de protección solar, toalla y traje de baño de cambio. Mientras que el sombrero de paja por su parte, además de proteger el cabello de los dañinos rayos solares hace que el conjunto se vea pulido y con ese aire vacacional que nos encanta para jornadas playeras.

El look de Nuria Roca en la playa. Gtres

En definitiva, el look de playa de Nuria Roca en Marbella es la inspiración perfecta para que disfrutes como ella de unas merecidas horas bajo la sombrilla, sin perder un ápice de estilo, así que ya lo sabes, toma nota y a deslumbrar.