Amelia Bono ha encontrado la sudadera vintage de Isabel Marant que te va a enamorar (y encima súper rebajada)

¿Has caído ya en la rebajas de enero? Si aún no has encontrado esa prenda especial por la que merece la pena invertir, vas a cambiar de idea cuando veas la sudadera vintage de Isabel Marant que ha lucido Amelia Bono bajo la gran nevada en Madrid. ¿Puede ser más bonita? Una sudadera con ese toque especial de las prendas de estilo vintage que te hace el look te pongas lo que te pongas. Y más teniendo en cuenta que va a ser otro año de reinado de lo ‘comfy’ y de las sudaderas. ¿Lo mejor? Que la hemos encontrado y está rebajada. ¿Caprichito para empezar el año?

Se trata de esta sudadera de estilo Vintage de Isabel Marant con capucha, cordones cruzados y parches de diferentes colores y estampado floral. Una prenda que nos traslada a los finales de los 80 y principios de los 90. Amelia la ha combinado con un pantalón de chándal en el mismo tono, pero nosotras nos la imaginamos perfecta con unos vaqueros mom jeans. ¿Su precio? Rebajado un 30% y cuesta ahora 252€.