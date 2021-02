Tamara Falcó se apunta a la tendencia y al ‘made in spain’ con este mono (de rebajas) que queremos llevar cuando podamos salir de fiesta

Lo ha vuelto a hacer. No hay viernes de ‘El Desafío’ de Antena 3 que Tamara Falcó no nos deslumbre con sus estilismos más elegantes y en tendencia. Y este viernes lo ha vuelto a hacer. Gran culpa de ello tiene Montse Nieto, la estilista que viste a Tamara Falcó en sus apariciones en ‘El Hormiguero’ y el ‘El Desafío’ de Antena 3, y esta vez volviendo a apostar por marcas españolas como tanto nos gusta. Además, ha vuelto a apostar por el ‘made in s`pain’ y de rebajas, algo que nos encanta de los últimos estilismos de la marquesa. Pero ninguno ha sido como el traje de lentejuelas ‘made in Spain’ que la hija de la Preysler ha lucido esta noche de Apparentia, marca hecha en España y Asturiana.

En esta ocasión, Tamara ha apostado por este mono largo confeccionado en crepe de gran calidad. Escote en pico, manga larga, gran pieza debajo del pecho para remarcar cintura y lleva un favorecedor peplum. El pantalón pitillo es perfecto para lograr más altura y además estiliza la figura.

Tamara Falcó con mono 'made in spain'.

¿A quién no le ha entrado ganas de fiesta viendo el look de Tamara Falcó?

Mono largo pitillo con peplum.

Y lo más importante, confeccionada artesanalmente en España. ¿Su precio? Rebajado a 190€.