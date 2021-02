Si Pretty Woman se rodara en 2021, Julia Roberts vestiría de Zara con esta falda de lunares con sudadera, blazer de piel y botas militares

Soñar despiertas. Eso es lo que necesitamos en estos momentos aunque la situación no esté bien. No importa las veces que la emitan por televisión, que siempre se corona como lo más visto. No importa las veces que las tiendas lo repliquen, que el vestido de lunares de Pretty woman siempre se agota. Un claro éxito del vestuario de una película que se convierte en icónico y pasen los años que pasen, no nos lo quitamos de nuestro imaginario. Por eso, tenemos claro que si Pretty Woman se rodara en 2021, Julia Roberts cambiaría su vestido de lunares por un look de Zara tan en tendencia como este: falda de lunares, sudadera, blazer de piel y unas botas militares de lo más cañeras.

Y es que ha sido ver el look de viernes de Carmen Gimeno, nuestra influencer madura favorita, y querer copiarla al momento. ¿No os parece que tiene mucho rollazo este estilismo?

FALDA PLISADA LUNARES (12,99€)

Falda lunares.

CAMISETA LOVE ™ ROCKY & BUTKUS (17,95€)

Camiseta rosa.

CHAQUETA OVERSIZE CREMALLERA (25,95€)

Sudadera cremallera.

BLAZER EFECTO PIEL (59,95€)

Blazer piel.

BOTA PLANA PIEL CORDONES SUELA TRACK (15,99€)