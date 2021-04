Aprende a crear las velas más bonitas de Tiktok con estos tutoriales y conviértete en toda una diseñadora de interiores

Desde que los meses de confinamiento llegaron a nuestra vida hace ya más de un año, hemos aprendido a valorar aún más el significado de dar un paseo, de ir de cenas con amigas, de viajar alrededor del mundo e incluso de ir a la oficina a trabajar. Y nuestra casa se ha convertido en el refugio donde respirar paz, calma y desconexión.

Y decorarla con piezas que lo transmitan es fundamental. Por eso no nos extraña que las cuentas de TikTok e Instagram se hayan inundado de videos para aprender hacer ¡las velas más bonitas e instagrameables de la temporada!

Existen tantas formas originales y tipo de colores como puedas imaginar: cubo, busto de mujer, espirales, nube... Todas y cada una de ellas puedes hacerlas incluso en casa siguiendo los pasos de los tutoriales más virales de las redes sociales para añadirlas a tus estanterías y mesas.

Únicamente necesitas un par de moldes con tu estructura favorita, cera en trozos para derretir, mecha encerada, colorante líquido y desmoldante. ¡Nunca antes ha sido tan fácil convertirse en diseñador de interiores!

Pero si lo tuyo no son las manualidades pero has caído rendida a estos diseños, no te preocupes, ¡tenemos la solución! Sabemos dónde podrás hacerte con las velas más bonitas del momento, ese capricho decorativo que tanto has visto estas últimas semanas y que ya ha conquistado a las influencers más populares.