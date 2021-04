Así es el reto viral de belleza de Tik Tok con el que vas a querer maquillarte incluso sin salir de fiesta

Si tú también has caído rendida a los encantos de Tik Tok, como nos ha sucedido a nosotras y a millones de personas de todo el mundo, es muy probable que hayas visto que desde hace varias semanas un nuevo challenge es tendencia. Y no, no se trata de un baile viral, como el que hace unos días nos sorprendía Ibai Llanos o los que llegan a través de la cuenta de Twin Melody y nos dejan sin palabras, se trata de un reto de belleza: #peachesmakeupchallenge. Ha sido dar con él y olvidarnos de que salir de fiesta no es posible, ahora solo queremos probarlo una y otra vez y sentirnos una auténticas divas en nuestro propio hogar. ¿La culpable? Hailey Bieber.

La popular modelo fue la creadora de este reto viral que acompaña con la nueva canción de su pareja Justin Bieber, Peaches, y que consiste en crear un maquillaje que gira en torno a los tonos melocotón. Atractivo, favorecedor y resplandeciente. Lo tiene todo, de ahí que ya sean más de 30 millones de personas las que lo han puesto en marcha. ¡Se dice pronto!

Y no solo ha triunfado en la red de los vídeos por excelencia, su éxito, como todo, también ha llegado a Instagram. Los vídeos de personas poniendo en marcha este sencillo look beauty, que además permite infinidad de versiones, son tantas que nos resulta imposible destacar el mejor. Sombras de ojos en tono melocotón con destellos glitter, con delineado gráfico, con un toque dorado... ¡A cada cuál más espectacular!

Tan solo necesitas una paleta de sombras con estos colores tan propios de la primavera como protagonistas, un poco de rubor en las mejillas y gloss en los labios. ¡Et voilá! El resto corre a cargo de tu imaginación y creatividad. Y ahora qué, ¿vas a seguir el #peachesmakeupchallenge?