Ante un ‘bad hair day’, Sara Carbonero sabe que la gorra será tu mejor aliado y el complemento más en tendencia de esta primavera

¿Cómo solucionar un ‘bad hair day’? ¡Sara Carbonero lo tiene claro! Y no puede ser con otro completo que la estrella de la primavera, la gorra. Y más si es esta gorra con la frase ‘bad hair day’ bordada. Y es que no hay día que la Sara no nos deje un lookazo para querer copiar desde el primer momento. Si ayer era la camiseta negra de Isabel Marant con vaqueros anchos, hoy es el complemento estrella para los próximos meses: la gorra.

Stories Sara Carbonero.

Y cómo no podía ser de otra manera, os hemos puesto a buscar de dónde era y... ¡La hemos encontrado! Es de la marca Aqüe Apparel y está disponible en varios colores.