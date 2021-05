Solo queremos días de sol (y calorcito) para copiarle a Sara Baceiredo el vestido largo con bordados que hasta las chicas bajitas van a querer llevar con sandalias planas

Como diría ‘Love of Lesbian’, ‘un solecito bueno y tus faldas al viento, nada más’. Y es que muchas veces, y más en fin de semana, no necesitamos más. Y aunque hoy parezca mentira viendo el día lluvioso y frío que ha amanecido en Madrid, ayer era verano. Calor, sol y todo el mundo sacando del armario sus prendas más veraniegas. Aprovechando para estrenar o para recuperar todos aquellos looks primaverales que el año pasado nos confinaron. Y Sara Baceiredo ha optado por estrenar el vestido largo amarillo y con bordados más bonito de la temporada. ¡Y nosotras ya lo hemos encontrado!

Es de High Spirits, la nueva marca de Springfield de la que María Pombo es imagen. ¿Qué os parece este vestido? ¡Necesitamos sol para estrenarlo! Y es que es tan bonito y especial que hasta las chicas más bajitas como nosotras lo vamos a querer llevar con sandalias planas como Sara Baceiredo.

Se trata de un vestido de manga corta con volumen, con escote cuadrado en la parte delantera y en la espalda, con abertura con cordón en la espalda y con detalles bordados en varios tonos en el cuerpo y en las mangas.

Vestido túnica largo bordados (69,99 €)

