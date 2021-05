Sara Carbonero solo necesita una camiseta de rayas y unos vaqueros de tiro alto para ser MÁXIMA tendencia

No hay día que Sara Carbonero no nos deje un look en máxima tendencia para servirnos de inspiración. Y ahora lo ha hecho en su vuelta en tren después de un fin de semana mágico en Cádiz con amigas. ¿Quién no se apuntaría a una escapada así? Sí, todas la necesitamos. Y por eso Sara nos ha dejado un look perfecto de viaje: cómodo y de lo más estiloso. No hay nadie como ella.

Sara Carbonero ha combinado un vaquero de tiro alto tan en tendencia, con una camiseta de rayas que siempre vuelve cada primavera, cinturón con logo y mucho collares que le dan el toque diferencial a un look tan básico.