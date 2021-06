Alba Díaz lo tiene claro: necesitas una camisa amarilla (MÁXIMA TENDENCIA) en tu armario para llevar con todos tus pantalones blancos y zapatillas

De tal palo tal astilla. Y Alba Díaz ha heredado todo el estilazo de su madre, Vicky Martín Berrocal. Y ahora lo he vuelto demostrar con un look de lo más básico que ha llevado con estilazo. Y no lo decimos nosotras, lo dicen todas las tendencias primavera/verano. ¿Aún no tenéis una prenda amarilla en vuestro armario? Pues ya estáis tardando. Sea un vestido como el de Alba o un accesorio. Como hemos visto en numerosas ediciones y reseñas, el amarillo está entre los colores del año según Pantone. Victoria Beckham nos lo confirmó ayer y en España es Alba Díaz la que se adelanta a esta gran tendencia.

¿Quién dijo que el amarillo daba mala suerte? Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, explicó hace unos meses que este color fue elegido en 2021 porque el amarillo evoca esperanza, positividad, y algo hermoso que viene en camino. Y exactamente es todo lo que necesitamos en esta época de pandemia.

Alba ha combinado una camisa amarilla de manga corta de Maje París con decoración en el cuello, unos pantalones blancos anchos y unas deportivas. ¡Un look de 10!