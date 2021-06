No tenemos pruebas pero tampoco dudas de que este top de crochet de Mango, que se va a agotar en días, será una de las prendas estrella del verano

Si combinamos dos de las tendencias más potentes de la temporada, el crochet (el tejido que ha logrado desplazar el exitoso lino) y el estampado de margaritas, el resultado solo puede ser auténtico éxito. Y el último top que acaba de aterrizar en Mango es el mejor ejemplo de que estábamos en lo cierto. Hablamos de un diseño cropped, hecho a mano con este tejido artesanal como gran protagonista, de tirantes y escote recto, con atractivas flores en tonos blancos y azules como detalle más especial y botones efecto madera. ¿Puede ser más bonito? Creemos que no.

Top crochet handmade margaritas de Mango

Tal es nuestro flechazo por esta pieza que tenemos la seguridad de que será una de las más repetidas de los meses de sol. Cuenta con todos los requisitos para ello, incluso te permite llevarlo de dos formas: con los botones en la parte delantera, al más estilo cárdigan o chaleco, o en la espalda, como un top más clásico y probablemente elegante. ¿El precio? 39,99 euros, una cantidad asequible para todos los bolsillos, que todavía aumenta más sus posibilidades de éxito entre expertas en moda y el público en general, más teniendo en cuenta todas las combinaciones que ofrece.

En la propia web de la firma catalana aparece combinado con un short a juego, también de crochet y con este delicado estampado de margaritas, pero se trata de un top con tanta personalidad y glamour que llevarlo con clásicos jeans, tanto en color azul como aquellos con detalles y combinaciones más arriesgadas, será un acierto asegurado. De la misma manera que optar por shorts o faldas más especiales. ¿Cómo no rendirte a sus encantos?

Top crochet handmade margaritas de Mango

No esperes demasiado, puede que en apenas unas semanas hacerte con él sea una odisea... Luego no digas que no te avisamos.

Top crochet handmade margaritas de Mango (39,99 euros)