La única tendencia que vas a querer seguir este verano es la de crear looks combinando colores atrevidos: palabra de Instagram

Hay quienes prefieren ir a lo seguro y apostar por básicos donde los tonos neutros, negros y blancos son los protagonistas, por los looks y combinaciones que sabes que nunca serán un problema. Otras que no tienen miedo a incorporar prendas y complementos a todo color para elevar sus elecciones, sobe todo con la llegada de los meses de sol. Y luego están las que desean que la temporada estival de el pistoletazo de salida para arriesgar y mezclar, en un mismo outfit, colores atrevidos, llamativos, colores que desprenden verano, sol. ¿Eres de este último grupo? Estás de enhorabuena porque eso es precisamente lo que más destaca esta temporada. Y si por el contrario todavía no has dado el paso, puede que este post termine por convencerte de decir sí a los colores.

Puede parecer arriesgado y quizás sí lo sea, al menos en gran parte, porque esta tendencia, la conocida como color block no tiene reglas, te deja total libertad. ¿Rojo y naranja? Decimos sí. ¿Morado y amarillo? También. Quizás por eso de lugar a opciones divertidas que además de favorecedoras, nada como sumar color a los looks para subir el autoestima.

A través de Instagram, nuestra mejor fuente de inspiración, hemos podido ver como estas últimas semanas esta tendencia tan vibrante destacada sobre el resto. Ni estampados psicodélicos al más puro estilo años 60 ni opciones monocolor, lo que se lleva este 2021 son looks donde más de un color es el protagonista.

Lejos de lo que podrías imaginarte no se trata únicamente de una apuesta de estilo informal, solo apta para el día a día o para ocasiones desenfadadas, si consigues combinar los colores adecuados y sumar los mejores complementos (ahí es donde las sandalias de tacón pueden tener una gran responsabilidad) puedes conseguir auténticos lookazos. Opciones perfectas tanto para la oficina como para el evento marcado en rojo de tu calendario de verano. ¿A qué esperas?