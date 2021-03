Olvídate de las supersticiones, el color amarillo está de moda: así puedes comenzar a incluirlo en tus looks para deslumbrar en primavera

Y después del negro, el blanco o el tono camel llega el amarillo. Sí chicas, todo hace indicar que a partir de ahora -si eres una auténtica fanática de las tendencias quizás ya has tomado nota de ello-, este complejo color se convertirá en un nuevo aliado a la hora de crear looks. Olvídate de las supersticiones y deja de lado los clásicos, esta primavera el tono amarillo debe estar en tu armario de una u otra forma sino quieres quedarte atrás.

Ha sido inesperado, de la misma manera que sucedió meses atrás con el verde o con el naranja, pero su popularidad en Instagram no deja lugar a dudas: el amarillo está de moda.

No podemos negar que incorporarlo a cualquier look, sobre todo en estos momentos de entretiempo siempre complejos a la hora de vestir es difícil, no es un color común, no siempre encaja con otras tonalidades.... Los problemas se multiplican. Por fortuna, las que más saben de moda han ido dejando pequeñas pautas sobre sus perfiles para que añadir el amarillo a tus próximos looks no de miedo, y tampoco error.

La buena noticia es que no es únicamente un tono en concreto el que ha logrado captar la atención de las influencers y celebrities, ni siquiera el Illuminating Yellow dictaminado por Pantone, podemos encontrar una gama muy amplia, desde el amarillo más intenso o flúor hasta aquel delicado tono pastel.

CÓMO LLEVAR EL AMARILLO EN TUS LOOKS

> Apuesta por complementos: una gorra, pendientes, un bolso pequeño...

> Los zapatos en esta tonalidad también pueden ser una buena forma de dar el paso a esta tendencia, en el sentido más literal.

> Suma una prenda en amarillo y contraste con tonalidades neutras. Juega con los colores

>Total look: será atrevido pero también muy favorecedor

> De la mano de tejidos vaqueros, una apuesta 100% segura.

¿Todavía no te atreves con él? Aquí una selección de prendas y complementos con el amarillo como protagonista para que sea realmente fácil optar por él esta primavera

Vestido gasa asimétrico de Zara (25,95 euros)

Zara

Jersey mangas abullonadas de Mango (12,99 euros)

Mango

Chándal bolsillo sudadera de The Desire Shop (38,95 euros)

The Desire Shop

Bolso bandolera de Tommy Hilfiger (125 euros)

Tommy Hilfiger

Cazadora de sarga con bordado de H&M (14,99 euros)

H&M

Zapato joya destalonado en ante de Scandal 54 (179,90 euros)

Scandal 54

Pendiente donut amarillo de Alexah (12 euros)

Alexah

Gafas de sol Somerset titanio de Kaleos (195 euros)