Blanco y beige: la combinación que nunca pasa de moda y a la que las influencers y celebrities recurren una y otra vez

No es una sorpresa decir que el blanco es posiblemente el color más versátil del armario. No hay combinación que se le resista, aunque si hay opciones que nos enamoran un poco más. Una es junto al negro, no hay bimonio más clásico y seguro en la industria y otra, que prácticamente logra equipararse a la anterior los meses de verano, es la que combina blanco y beige. ¿Hay look más veraniego?

Desde que el sol comienza a ser el protagonista de nuestros días, esta fusión se convierte en la más repetida, no dejamos de ver looks donde estos dos colores son los protagonistas. Y no es algo puntual, se repite cada temporada y pese a las nuevas y rompedoras tendencias que salen a la luz. Conjuntos de vestidos y chaquetas o sobrecamisas, tops y pantalones, shorts y blusas... El abanico de opciones para esta época estival no deja de ampliarse sobre el street style o en nuestra plataforma favorita, Instagram, lo que mirando el lado positivo supone una mayor inspiración a la hora de crear nuestros propios estilismos.

Este look puede ser una solución cuando no sepamos a que prendas y colores elegir, sabemos que optando por dos diseños con estos tonos como protagonistas, sea por separado o en un estampado que los fusione, tenemos un acierto seguro. Aunque también es ideal llevar blanco y beige en aquellas ocasiones en las que queramos ir elegantes y a la última. Nunca será un error y eso siempre es bueno saberlo. ¿Quién no tiene dudas en esta época de sol para vestir de día y de noche?

Aquí una recopilación de looks que combinan blanco y beige vistos en la red que pueden ayudarte este verano (y tambiém el que viene).

