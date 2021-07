La Reina Letizia rescata un vestido de Carolina Herrera para su última aparición en Santiago de Compostela

Con motivo de la festividad De Santiago Apostol, un año más los Reyes Felipe y Letizia han acudido a la catedral de la capital gallega para conmemorar el día. Y como cada vez que salen a escena, el look de la Reina era motivo de expectación, ya que siempre consigue sorprendernos para bien y pasar todas las pruebas estilísticas de los expertos en moda.

La Reina Letizia con vestido de Carolina Herrera

Y esta vez tampoco nos ha decepcionado, ya que Doña Letizia ha rescatado de su armario un bonito vestido de Carolina Herrera de la colección Resort 2018 en color rosa palo con un llamativo estampado de flores tropicales y hojas verdes. En cuanto a la silueta, se trata de un vestido ceñido a la cintura con falda de vuelo y detalle fruncido en las mangas.

Detalle del bolso de Carolina Herrera

Para completar su look, la Reina ha lucido un bolso tipo bandolera en color fucsia también de Carolina Herrera que ella ha preferido llevar en corto, y unos zapatos tipo salón destaconados en color frambuesa de piel efecto serpiente. Y como no podía ser de otra manera, Letizia tampoco ha querido dejar su look beauty al azar, y aunque la mascarilla nos impide ver mejor su maquillaje, si hemos podido observar su peinado de moño bajo tipo bailarina y raya en el medio.