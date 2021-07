No se puede ser MÁS DIVA MÁXIMA que JENNIFER LOPEZ cumpliendo 52 años en bikini, kimono y con beso incluido a Ben Affleck

¿Dónde hay que firmar amigas? Llegar a los 52 años como ha llegado Jennifer Lopez es una fantasía máxima. Vamos, que ni nosotras a los 30. ¿Confirmamos que Jlo es de otro planeta? Lo confirmamos. Y además, ha celebrado su cumpleaños en bikini y con una de las tendencias máximas de este verano, el kimono o caftán que vamos a llevar en la playa o en la ciudad.

¡Suspiros de amor! Y con foto incluida con beso a Ben Affleck confirmando así que vuelven a ser pareja. ¿Confiáis en las segundas oportunidades? Ellos parecen que sí. ¡BRAVO!

‘Bennifer’ estaba de regreso y la prueba definitiva fue un vídeo grabado durante una cena en Malibú en la fiesta de cumpleaños de la hermana de J.Lo, Linda. Y ahora Jennifer Lopez lo confirma en su 52 cumpleaños. Arden las redes sociales y no nos extrañas amigas, porque nosotras también estamos ‘living’ con el beso de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Exacto, hemos vuelto de golpe a los 2000 en un pestañeo. ¿Pero qué fantasía es esta? ¡Por fin! El beso que confirma el romance de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Estar soltera ya no está de moda amigas, ahora lo que está de moda es volver con tu ex.