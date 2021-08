Amiga, te vas a olvidar de todas las FALDAS PAREO cuando veas la nueva FALDA NUDO de Mango que ha estrenado Rocío Osorno en modo diva

Ya no hay ninguna duda. Está por todas partes y ya es la tendencia estrella del verano. Sí, amigas, estamos hablando de la falda pareo que no dejamos de ver en Marbella, Ibiza o en plena Gran Vía de Madrid. La llamada falda pareo es una de las favoritas de las colecciones de 2021, un hecho que no puede tener mayores connotaciones veraniegas. Desde firmas como Vince a Michael Kors pasando por todas las marcas de Inditex. Pero ahora te vas a enamorar de esta falda nudo de nueva colección de Mango con el estampado más bonito que Rocío Osorno ha estrenado en modo diva.

Se trata de esta falda midi con abertura en la parte delantera, cierre de cremallera en la parte posterior y forro interior con diseño estampado,recto y un nudo decorativo. Perfecta para llevarla ahora con sandalias y en septiembre con botas cowboy.

Falda estampada nudo (25,99€)

