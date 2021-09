Esta CHAQUETA de pata de gallo de MANGO es todo lo que necesitas para ser la mejor vestida de SAN SEBASTIÁN durante el Festival de Cine

No hace falta pasear por la alfombra roja para ser la mejor vestida de San Sebastián durante el Festival de Cine. Si eres de Donostia o vas a pasar unos días en esta preciosa ciudad coincidiendo con el festival, esta chaqueta de pata de gallo de Mango va a hacer que seas la mejor vestida con un look casual. ¿Qué no no crees? Espera a verla y entonces lo entenderás.

Se trata de esta maravilla de chaqueta lila de pata de gallo que te hace el look y solo necesitas una camiseta negra y unos vaqueros, como nos muestran las estilistas de Mango para ser la mejor vestida del street style durante el Festival de Cine de San Sebastián.

Chaqueta de pata de gallo. FOTO: Mango

¿Preparada para enamorarte?

Chaqueta pata de gallo (59,99€)

