El corte shaggy y por qué todas las celebrities como Paz Vega han escogido este peinado para otoño e invierno

Todos los peinados nuevos que están llegando tienen un mismo aspecto en común: naturalidad. Paz Vega fue una de las primeras en atreverse en cambiar de look y ahora tiene un corte shaggy. Este tipo de melenas son muy cómodas y tiene la capacidad de afinar las facciones. La actriz apostó por un flequillo a navaja muy abierto, otra tendencia que está muy de moda y que todo el mundo se está apuntado. Mira que estamos acostumbradas a ver los diferentes cambios de look de Paz Vega, pero este corte shaggy nos encanta y estamos convencidas de que muchas celebrities se apuntarán. Este corte de cabello es uno de los más solicitados de la temporada Otoño/Invierno 2021-2022 porque rejuvenece al momento.

Al igual que Paz Vega, Úrsula Corberó lleva desde hace mucho tiempo un pelo shaggy pero con toques más atrevidos. Tokio en la Casa de Papel tiene un look con flequillo y corte a capas, muy similar a los cabellos de los años 60 y 70. Eso sí, estos peinados sí piensas que no tienen mayores cuidados estás equivocada. Son cabellos que cada poco tiempo tienes que acudir a la peluquería o con un poco de cuidado, usar la tijera desde casa. Tanto el corte de Paz Vega como el de Úrsula Corberó llevan flequillos que añaden un toque dulce y juvenil, y no nos podemos dejar que tengan un irresistible aire retro. ¿Con cuál te quedas?

El corte de pelo shaggy es fácil de peinar y está muy pensado para mujeres con el cabello liso y fino. Aunque sí tienes el cabello rizado, lánzate y apuesta por este peinado. El shag o shaggy es un corte de pelo versátil, cómodo y para mujeres atrevidas. La clave para conseguir un buen corte shaggy es la capa del pelo. El objetivo de este corte de cabello es conseguir que las capas estén pronunciadas para simular un cabello corto.

¿Hay diferentes formas de llevar un shaggy? Claro que sí. Los peinados más virales son en cabello largo, con volumen, con pelo rizado o con flequillo XL. Todas las opciones son adecuadas si quieres un cambio de look y que esté dentro de las tendencias de este año.

El corte shaggy es una versión renovada del shullet o una fusión entre shag y el mullet. Las capas tienen que estar por la parte de arriba y en la zona media de la melena y siempre largas. Una cosa que tienes que tener clara, que con este peinado siempre llevarás el mismo estilo. Tienes que estar muy segura.

Berta Vázquez con pelo shaggy rizado. FOTO: GTRES

Mira cómo Berta Vázquez luce de bien este peinado. La actriz lleva un corte shaggy (aunque no lo creas) con su increíble melena rizada. Este corte de pelo es muy cambiante, y puede conseguir que un pelo rizado se vuelva salvaje en un minuto.

Por cierto, en la década de los noventa Jennifer Aniston ya llevaba este peinado. Fue una de las primeras en devolver el corte shaggy y ponerlo de moda en todo el mundo.