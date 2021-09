En el TINDER de las tendencias la falda mini de pliegues de ZARA que ha estrenado AMELIA BONO es un ‘match’ al instante para SEPTIEMBRE

Imposible no darle ‘match’ en Tinder a este lookazo de Amelia Bono. Y es que cuando decimos que es de las mujeres mejor vestidas de España es con motivo. Y nos lo ha vuelto a dejar claro. No podemos estar más alegres de que Amelia Bono haya vuelto de sus vacaciones en Marbella, y no solo por la envidia que nos daba, si no por volvernos a dejar la mejor inspiración con sus lookazos en Madrid.

Y después de enamorarnos con la sobrecamisa de Zara que no nos vamos a quitar en todo el otoño, ahora lo ha hecho con este mini falda de pliegues de ‘efecto tipazo’ perfecta para todas las edades y para las chicas más bajitas. Un estilismo que Amelia Bono ha completado con una camiseta de hombreras marcada en color nude y unas sandalias trenzadas en el mismo tono aprovechando el buen día que hacía ayer en Madrid.

FALDA MINI PLIEGUES (29,95€)

Falda mini pliegues. FOTO: Zara

