En el TINDER de las TENDENCIAS de las chicas más pijas de Madrid a Marbella, el caftán de TAMARA FALCÓ es un match garantizado

Y lo hemos podido ver gracias al novio de Tamara Falcó, que no ha compartido esta fotografía de la marquesa en sus Stories de Instagram. Casualidad, amigas, pero cada vez que sale una noticia sobre posibles infidelidades de Iñigo Onieva, aparece una imagen de Tamara en sus redes sociales. Llamadme mal pensada, sí lo soy. Pero eso se lo dejo a mis compañeros de Egos y yo me vuelvo a centrar en lo mío que si no me va a explotar la cabeza. Y es en el caftán de Tamara Falcó. Y es que Tamara está disfrutando de las vacaciones desconectando del todo de las redes sociales pero nos ha querido enseñar otro caftá, si el otro día nos mostraba el que le ha regalado una amiga de su madre, hoy nos deslumbra con este blanco con rayas azules. ¡Una maravilla! Y es que estamos seguras que el caftán de Tamara sería un match garantizado en el Tinder de las tendencias.

De la Reina Letizia pasando por Vicky Martín Berrocal a Tamara Falcó. Ya no hay dudas que el caftán es la nueva prenda estrella de agosto. ¿Conoces los orígenes del caftán? Sus orígenes se remontan al Lejano Oriente, era un ‘vestido de honor’ para las grandes ocasiones. La historia lo define como una prenda de origen turco, amplia como una capa, abierta desde el cuello a los pies y con grandes mangas. Se utilizó a principios de siglo como bata casera e inspiró también diversos tipos de abrigos de vestir femeninos de alta costura en los años cincuenta. A partir de los sesenta, las influencias exóticas y hippies dan un nuevo relieve a esta forma. En los 60, diseñadores como Balenciaga o Dior fueron referencia para algunos de sus diseños, y aunque en sus inicios en los 70 fue la prenda fetiche de las pasarelas con Halston o Yves Saint Laurent hoy lo vemos como una prenda playera y de verano.